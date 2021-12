Heikki Rannan joulukortti sai halloweenmaisen lopputuloksen: "Mitä helvettiä me oikein ajateltiin"

Ranta postasi luomuksesta kuvan Instagram-tililleen. Kuvassa valkoiseen korttipohjaan on todellakin painettu pienet punaiset kädenjäljet, mutta kortti henkii ennemmin halloweenin, kuin joulun teemaa.

– Alettiin tehdä joulukortteja. Mietittiin Annan kanssa, että olisi hyvä idea painaa Lailan kädenjälki punaisella värillä valkoiselle pohjalle. Mitä helvettiä me oikein ajateltiin, näyttelijä kirjoittaa postaamansa kuvan yhteydessä.

– Me tehtiin lasten kanssa samalla idealla t-paita papalle. Ideana siis ihan jees. Lopputulos hyvin karmiva, kolmas kertoo.

Ranta on tullut tutuksi muun muassa televisiosarjoista Sorjonen, Rantabaari ja Putous. Hän tähdittää yhtä pääosaa ensi vuonna C More -suoratoistopalvelussa julkaistavassa Sininen enkeli -draamasarjassa.