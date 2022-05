Sininen enkeli -draamauutuus vie 80-luvulle rahan ja himon pyörteisiin

C Moren alkuperäisuutuus Sininen enkeli on kahdeksanosainen draamasarja, joka kuvaa 80-luvun Helsingissä kukoistavaa juppikulttuuria ainutlaatuisella tavalla. Puumalassa pientilallisen poika Marko Hyyryläinen päättää lähteä opiskelemaan Helsingin yliopistoon. Nousukautta aloittelevassa pääkaupungissa kohtalo puuttuu peliin, ja väärinkäsityksen ansiosta Markoa luullaan vuokraemäntänsä Margharetha Goldsteinin sukulaispojaksi.

Sarjan pääosassa nähdään ensimmäisen pääroolinsa draamasarjassa tekevä Heikki Ranta ( Rantabaari , Putous ). Muissa keskeisissä rooleissa näyttelevät Saga Sarkola (Marian paratiisi), Wilhelm Enckell (Tove), Santeri Helinheimo Mäntylä (Koukussa), Sonja Kuittinen (Mädät omenat), Linnea Leino (Tytöt, tytöt tytöt, Putous), Kristiina Halttu (Sorjonen, Tummien perhosten koti), Pertti Sveholm (Kämppikset, Ex-onnelliset), Taisto Oksanen (Pohjolan laki, Bullets), Kaija Pakarinen (Transport, Downshiftaajat), Milka Ahlroth (Pahan väri, Kansan vihollinen) ja Matti Onnismaa (Karkurit, Armomurhaaja). Sininen enkeli -sarjan on ohjannut Aleksi Mäkelä (Olen suomalainen, Roba).

Sarjan ovat käsikirjoittaneet Johanna Hartikainen, Veli-Pekka Hänninen ja Pete Suhonen . Sarjan on C Morelle tuottanut Solar Films.

– Sininen enkeli on mielenkiintoinen matka tuon ajan eläneille ja kokeneille katsojille, mutta myös nuoremmat sukupolvet kokevat toivottavasti sarjan viihdyttävänä ja mielenkiintoisena matkana 80-luvulle. Aikakauden vaikuttajat ja ilmiöt nostetaan sarjassa uudelleen esiin katsojien riemuksi. Osa ne sieltä muistaa ja tunnistaa, ja osa ei, mutta jokainen kokekoon kasarin omalla tavallaan, ikään tai sukupuoleen katsomatta, sarjan tuottaja Hanna Virolainen toteaa tiedotteessa.

Sininen enkeli julkaistaan C More -suoratoistopalvelussa 2. kesäkuuta. Sarjaa julkaistaan ensimmäisellä viikolla kaksi jaksoa, sitten jakso viikossa torstaisin. Jaksoja on yhteensä kahdeksan.