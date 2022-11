Putouksen juontaja vaihtuu – Christoffer Strandberg: "Jos en tietäisi, kuka seuraajani on, olisin huolissani"

– Hän tietää mitä tekee! Mutta sanoisin, että muista nauttia! Putous on viihde-instituutio, josta on tehty jo 14. kautta, se luo tietysti paineita. Samalla se on ihan paras työ- Se, että saa olla mukana synnyttämässä uusia hahmoja ja tekemässä suoria lähetyksiä. Siinä kaikessa tohinassa ja räiskyvyydessä, mutta myös pilkunviilauksessa saattaa unohtaa, kuinka huikeaa työtä saa tehdä. Joten nauti!

Juontajan pesti tuli yllättäen

Uusi juontaja ja uudet näyttelijät julkistetaan pian!

Koko Putouksen historian ajan juontajalla on ollut tärkeä rooli muuallakin kuin itse juontamisessa. Juontaja on paitsi näyttelijöiden tuki ja turva, myös eräänlainen mentori heille.

Putousta on tehty nyt 14 kautta ja tammikuussa 2023 alkava kausi on ohjelman 15. kausi. Ohjelma on pysynyt ajassa kiinni ja pystynyt uudistumaan joka kausi. Sen vuoksi se on säilyttänyt paikkansa katsojien suosikkina.