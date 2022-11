MTV:n kevään 2023 ohjelmisto julki – katso listaus

Tutustu kevään ohjelmiin:

Kuokkavieras Kataja -sarjassa Janne Kataja , kuvaaja Hannu Pyyhtiä ja äänittäjä Sami Auru heittäytyvät suomalaisten vieraanvaraisuuden armoille. Jaksoissa kolmikko matkaa satunnaisesti jollekin suomalaiselle paikkakunnalle ja 42 tunnin ajan heidän ainoa turvansa on paikallisten avuliaisuus. Kymmenen jakson ajan he pääsevät arvioimaan vieraanvaraisuutta Kemistä Sauvoon ja Kauhavalta Parikkalaan.

Unelma-asunto Espanjassa -sarjassa suomalaiset pariskunnat, ystävykset ja perheet lähtevät etsimään itselleen unelmiensa asuntoa Aurinkorannikolta. Asunnon löytämisessä he saavat apua paikallisilta kiinteistönvälittäjiltä Kirsi Orakselta ja Markus Aholta , joilla on vuosien kokemus Aurinkorannikon asuntomarkkinoilta.

Samalla rahalla -sarjassa erilaiset kodinetsijät tutustuvat juontaja Ile Uusivuoren ja kiinteistönvälittäjä Marika Holländerin johdolla sokkoina kolmeen eri asuntoon, valitsevat niistä mieluisimman tietämättä, missä se sijaitsee ja muuttavat sinne viikoksi asumaan. Kun viikko on ohi, he päättävät, haluavatko tehdä koekodista itselleen pysyvän kodin.

Keväällä nähdään myös vanhoja suosikkisarjoja. Putouksesta starttaa tammikuussa jo 15. tuotantokausi. Luvassa on tuttuun tapaan sketsejä, improvisaatiota, musiikkia sekä yllätyksiä. Kaudella nähdään kuusi näyttelijää, joiden joukossa on sekä vanhoja Putous-konkareita että debytoivia uusia tähtiä.

Janne Katajan Kuutamolla -sarjasta seurataan ensi keväänä neljännen tuotantokauden jaksoja. Jokaisessa jaksossa tuttuun tapaan kolme vierasta kertovat toisilleen kaksi tositarinaa ja yhden valheen. Kilpailijoiden ja yleisön on arvattava, mikä kertomuksista on keksitty.

Eero Ettalan luotsaamassa Ota rahat ja juokse -ohjelmassa tunnetuilla kisaajilla on ensi keväänä tunti aikaa piilottaa 10 000 euroa sisältävä rahasalkku. Heillä on käytössä auto ja rahaa, jolla voivat hankkia apuvälineitä piilotukseen. Tunnin päästä heidät otetaan kiinni ja viedään pidätysselliin, jolloin kuulustelut ja etsinnät voivat alkaa. Piilotettuja rahasalkkuja etsivät Ari Huhtinen, Kari Laari , Kristiina Komulainen sekä Mikko Raula , joilla on 30 tuntia aikaa selvittää kätköpaikka.

Keväällä nähdään myös realityja maailmalta. Love Island Australian uusi, 4. kausi alkaa tammikuussa MTV Katsomossa. Tammikuussa alkaa myös uusi Exät illallisella (Eating With My Ex) -sarja. Sarjaa esitetään MTV Katsomossa ja AVAlla 3.1. alkaen. Helmikuusta alkaen MTV Katsomoon saadaan myös vankiromansseja seuraavat Love After Lockup ja Life After Lockup -sarjat uusin tuotantokausin.