Näyttelijä Inkeri Hyvönen hehkuttaa Putouksen uuden kauden porukkaa: "Putoukseen on astunut uusi sukupolvi"

Inkeri Hyvönen nähdään Putouksen uudella kaudella.

Putous täyttää jälleen MTV Katsomon ja MTV3-kanavan lauantai-illat, kun ohjelman 17. tuotantokausi alkaa 8. helmikuuta. Ohjelman uudella kaudella nähdään kaksi entuudestaan tuttua tähteä ja neljä täysin uutta sinipaitaa, joista yksi on helsinkiläinen näyttelijä Inkeri Hyvönen.

Muun muassa Suomen Kansallisteatterissa ja Turun kaupunginteatterissa näytellyt Hyvönen valmistui pari vuotta sitten teatteritaiteen maisteriksi. Hän on kuitenkin tehnyt teatteria jo vuodesta 2011 saakka.

– Olen ollut nuorena aikuisena kansanopistoissa, Laajasalossa ja Lahdessa, sekä Ylioppilasteatterilla. Hain monta kertaa Teakiin, eli minulla on ollut pitkä polku ammattinäyttelijäksi, hän valottaa MTV Uutisille taustaansa.

Hyvönen kertoo, että Putous-ohjaaja Antti Tuomas Heikkinen pyysi häntä ohjelman koekuvauksiin jo vuotta aiemmin, mutta tuolloin toiset työt estivät häntä hakemasta mukaan. Nyttemmin Heikkinen esitti Hyvöselle saman pyynnön uudestaan, ja näyttelijä pystyi tällä kertaa vastaamaan myöntävästi.

– Sitä kautta sain tämän työn.

Hyvönen suuntaa kohti tulevaa Putous-kautta innokkain ja iloisin tunnelmin. Hän hehkuttaa uuden tuotantokauden porukan olevan ihana, ja kertoo, että mukana on myös kollegoita, joiden kanssa hän opiskeli samaan aikaan Teatterikorkeakoulussa.

– Olemme jollain tavalla samaa sukupolvea. Vaikka mukana onkin tyyppejä, jotka tiedän alalta mutten ole tehnyt heidän kanssaan töitä, olemme kuitenkin kaikki valmistuneet alalle aika samoihin aikoihin. Se on hauskaa. Tuntuu, että Putoukseen on astunut uusi sukupolvi, hän sanoo.

Ohjelman kannalta suurimmaksi vahvuudekseen Hyvönen nimeää kykynsä olla halutessaan kovinkin räiskyvä tyyppi.

– Minusta lähtee aika kuplivaa ja räjähtävääkin energiaa. Olen myös aika nopea, kovaääninen ja nauravainen. Se varmasti sopii tähän, hän hymyilee.

Sketsihahmojen suunnitteleminen ja työstäminen on ollut Hyvöselle mieluisaa puuhaa. Tulevalla kaudella jatketaan edelliseltä Putous-kaudelta tuttua uudistusta, jossa näyttelijät luovat itselleen aluksi kaksi sketsihahmoehdokasta. Sketsihahmoehdokkaat osallistuvat kahdessa ensimmäisessä jaksossa nähtävään alkukarsintaan, jossa kotikatsojat saavat päättää, kumpi sketsihahmoista jatkaa varsinaiseen hahmokilpailuun.

Hyvönen sanoo oman hahmoprosessinsa edenneen hyvin intuitiivisesti.

– Ideaa ei ole kauheasti tarvinnut kalastella, vaan on vain tullut tunne, että hei, tämä voisi olla hyvä ja hauska idea toteuttaa. Koko tiimi on heti tarttunut ideoihin, ja puvustajat sekä ohjaaja ovat innostuneet. On ollut aika selvät sävelet, että mitä kohti lähdetään.

Putous-kokemuksessa Hyvönen odottaa eniten suorien tv-lähetysten alkamista. Ne kun ovat hänelle täysin uusi aluevaltaus.

– Teatterihan toimii livenä, mutta se, että live tapahtuu sekä kameroille ja kotikatsojille että yleisölle, tuntuu jännittävältä.