Putous-juontaja Niina Lahtinen paljastaa hankalimman asian pestissään – eikä se ole pokan pitäminen

Putouspalaa alkuvuonna tv-ruutuihin jo 16. tuotantokauden voimin. Tulevalla kaudella sinipaitoihin pukeutuu kuusi näyttelijää, joista neljä on aiemmilta kausilta tuttuja putouslaisia ja kaksi ensikertalaisia. Ohjelman juontajana jatkaa edelliskaudella Putous-juontajan saappaisiin hypännyt Niina Lahtinen.

Lahtinen suuntaa kohti toista Putous-kauttaan hyvillä mielin. Hän kehuu ohjelman parissa työskentelevää tiimiä ja erityisesti ohjaaja Antti Tuomas Heikkistä.

– Antti Tuomas Heikkinen on lempi-ihmisiäni koko maailmassa. Hän on ohjaajana superkiva, kun hän on sellainen viisas, hauska ja maadoittava. Hänessä on hyvä energia, Lahtinen sanoo.

Suuri osa uuden kauden näyttelijöistä on Lahtiselle jo ennestään tuttuja Putouksen edelliseltä, 15. tuotantokaudelta. Hän kertoo ystävystyneensä edelliskauden aikana erityisesti Linda Wiklundin ja Ushma Olavan kanssa.

– Olimme oikein tyttöjenreissullakin Kroatiassa. Tämä on kuin pääsisi kavereiden kanssa tekemään, on tosi hauskaa, hän kertoo.

Lahtinen kertoo saaneensa 15. Putous-kaudesta positiivista palautetta niin katsojilta kuin kotoakin. Hienosta suorituksesta kertonee myös se, että Lahtinen valittiin Kultainen Venla 2023 -ehdokkaiden lyhytlistalle Juontaja-kategoriaan.

– Olen hirveän kiitollinen, että ihmiset ottivat niin kivasti vastaan. Toki varmasti ärsytinkin monia, mutta sille ei voi mitään, joku ärsyttää aina jotakuta, hän sanoo.

Tulevalla Putous-kaudella sketsihahmokilpailu uudistuu ensimmäistä kertaa sarjan historiassa. Uudistuksen myötä ohjelman tekijät lupaavat tarjota kotikatsojille tuplasti enemmän hahmoja. Uudistetun hahmokilpailun kulku ja sisältö paljastetaan kotikatsojille kauden ensimmäisessä suorassa lähetyksessä.

Lahtinen on sketsihahmokisan uudistumisesta innoissaan. Hän on juontajana alusta saakka mukana sketsihahmojen työstämisessä ja sparrailemisessa, ja on usein etenkin alkuvaiheessa hahmojen ainoa vastanäyttelijä.

– On tärkeää, että hahmoille rakentuu myös juontajan kanssa jonkinlainen suhde, minkälainen se sitten ikinä onkaan, hän sanoo.

Lahtisen mielestä Putous-juontajan pestissä kaikkein parasta on se, että hän saa työkseen vitsailla ihmisten kanssa.

– Saan mennä samaan tilaan Suomen hauskimpien ihmisten kanssa ja sitten rupeamme naurattamaan toisiamme. Mikä olisi hauskempaa? En keksi tämän parempaa työtä.

Vaikka Lahtinen rakastaakin työtään, on siinä myös omat haasteensa. Yhtenä sellaisena Lahtinen mainitsee korkokenkien pitämisen.

– Se on minulle todella vaikeaa. En käytä siviilissä ollenkaan korkokenkiä, en jaksa pitää niitä, ne puristavat ja niissä tulee ikävästi paino päkiöille, paitsi jos on oikein tosi hyvät korkokengät. Mutta kyllä minä viime vuonnakin sanoin, että eikö tällä hahmolla voisi olla tennarit, ja usein oltiin sitä mieltä, että voi olla.

Myös selkeä artikulaatio tuottaa juontajalle toisinaan haasteita.

– Rupean aina sönköttämään jotakin. Myös energian sääteleminen on haastavaa, eli kyllä tässä on yllättävän vaikeita asioita. Mutta jos kuitenkin vaikka aivokirurgiaan vertaa, niin kyllä tämä aika helppoa hommaa on, hän tuumaa.