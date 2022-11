Christoffer Strandberg muistelee Putous-matkaansa somessa – herkistyy ohjelman kulisseissa kuvatulla videolla

View this post on Instagram

Jos et näe päivitystä, voit katsoa sen täältä!



– Putous 2018-2022. On hyvästien aika. Ja vaikka välittömästi iskee ikävä, tiedän että olen tehnyt oikean päätöksen. Minun on aika ottaa seuraava askel. Rakas Putous, annoit paikan ja tilaisuuden näyttää kuka olen suurelle yleisölle. Opetit minulle niin paljon tv:stä, tekemisestä, Suomesta ja itsestäni. Nyt on kuitenkin aika ottaa kaikki tuo oppi, inspiraatio ja itsevarmuus minkä sain ja tehdä mitä sydän käskee, Strandberg kirjoittaa.