Putinin vierailulla keskityttiin suurpoliittisiin asioihin ja Ukrainan tilanteeseen – "Suomen kannalta tässä on paljon huolestuttavia merkkejä ilmassa"

Ukrainassa on valittu uusi presidentti, jolla on enemmistö maan parlamentissa. Se mahdollistaa Aaltolan mukaan hänelle tehdä liikahduksia ehkä Venäjän suuntaan.

– Ranska ja Yhdysvallat näkevät, että Venäjä on tärkeä osapuoli monessa globaalissa kansainvälispoliittisessa kysymyksessä. Se, että ollaan jumissa Ukrainan kysymyksen kanssa, on hankala asia myös Suomelle, koska pieni maa on riippuvainen liima-aineksista. Suomen kannalta tässä on paljon huolestuttavia merkkejä ilmassa ollut jo monen vuoden ajan. Katsotaan, mitä suurvallat tekevät Euroopan turvallisuuden suhteen.