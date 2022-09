Putinin puhe nosti lentolippujen kysynnän pilviin: Video näyttää Moskovasta lähtevän koneletkan

Liikekannallepanon tarkoituksena on puolustusministeri Sergei Shoigun mukaan kutsua palvelukseen 300 000 henkilöä. Venäjä on kärsinyt Ukrainan sodassa raskaita henkilöstö- ja kalustotappiota. Varmojen lukujen saaminen on mahdotonta, mutta luotettavina pidettyjen arvioiden mukaan kymmeniä tuhansia venäläissotilaita on kuollut.