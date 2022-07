Donetskiin pakolliset evakuoinnit: Koskevat 200 000 ihmistä – MTV seuraa sotaa

Snyder arvioi Venäjän tilannetta pitkässä Twitter-ketjussaan . Snyderin mukaan se, että muut henkilöt kuin presidentti Putin kertovat julkisuuteen sodan merkityksestä on ”merkki siitä, että Putin on menettämässä hallinnan”.

– Pintapuolisesti se osoittaa uskollisuutta Putinille. Hetkellä, jolloin Venäjä on häviöllä, paras toivo on vakuuttaa länsimaat siitä, että Venäjä on jotenkin pysäyttämätön. Samaan aikaan tuomiopropaganda on retorista valmistautumista Putinin kaatumisen jälkeiseen valtataisteluun, Snyder kirjoittaa.