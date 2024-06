Putinin piilossa pysyneet tyttäret astuivat julkisuuteen – Kremlin eliitti petaa vallanvaihtoa

39-vuotias vanhempi tytär Maria Vorontsova, joka on geneettiseen tutkimukseen erikoistunut tiedenainen, johti keskustelua "biotaloudesta", kirjoittaa The Guardian .

37-vuotias Katerina Tihonova, joka on teknologiajohtaja ja tanssii akrobaattista rock'n'rollia, puolestaan puhui puolustusteollisuuden roolista Venäjän teknologisen riippumattomuuden varmistamisessa.

Putinin tyttäret ovat osallistuneet vuosittain järjestettävään Pietarin talousfoorumiin aiemminkin, mutta aiemmin vain Tihonova on nähty puhujana, kertoo venäläinen riippumaton lehti Novaja Gazeta Europe.

Kremlin eliitti pohjustaa vallanvaihtoa

Putinin rahaa piilossa perheenjäsenillä

Putin on ollut hyvin salamyhkäinen lastensa ja perhe-elämänsä suhteen. Putin on kertonut hänen tytärtensä työskentelevät tieteen ja koulutuksen parissa ja että hänellä on lapsenlapsia, joiden nimiä ei ole myöskään koskaan kerrottu julkisuuteen.