Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa on määrännyt tutkittavaksi, miten värväys tapahtui.
Etelä-Afrikan hallitus kertoo saaneensa hätäkutsuja 17 kansalaiselta, jotka ovat jääneet loukkuun Ukrainan Donbasin alueelle liityttyään palkkasotureiksi Ukrainan ja Venäjän väliseen sotaan. Miehiä houkuteltiin mukaan lupaavien työsopimusten varjolla. Asiasta uutisoi muun muassa BBC.
Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa on määrännyt tutkittavaksi, miten värväys tapahtui. Hallitus pyrkii saamaan miehet kotiin diplomaattisia kanavia pitkin. Palkkasoturitoiminta on Etelä-Afrikassa laitonta ilman hallituksen lupaa.
Ramaphosa tuomitsi nuorten hyväksikäytön ulkomaisten sotilasryhmien toimesta. Suurin osa miehistä on kotoisin KwaZulu-Natalista.
Taustalla laajempi ilmiö
Tapaus herättää huolta laajemmasta ilmiöstä, jossa Venäjän vaikutus Afrikassa kasvaa.
BBC:n mukaan Venäjän puolustusministeriön alainen Africa Corps -ryhmä on korvannut Wagnerin toiminnan mantereella. Aiemmin Etelä-Afrikka on varoittanut nuoria rekrytointihuijauksista, joissa luvataan töitä Venäjällä, mutta tosiasiassa kyseessät ovat aseelliset tehtävät.