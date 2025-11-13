Kenian hallitus on huolestunut maan kansalaisten päätymisestä taistelemaan Venäjän puolelle Ukrainan sotaan. Asiasta uutisoi Britannian yleisradio BBC.
Venäjä houkuttelee aktiivisesti afrikkalaisia Ukrainan sotaan. Kenian ulkoministeri Musalia Mudavadi kertoi keskiviikkona, että noin kahdensadan maan kansalaisen uskotaan taistelevan Venäjän riveissä Ukrainassa.
Ministerin mukaan osa sotaan lähteneistä on palvellut aiemmin maan turvallisuusjoukoissa. Tietoja kenialaisten osallisuudesta sotaan on saatu myös Ukrainan ottamien sotavankien kautta.
Syyskuun lopulla BBC uutisoi muun muassa kenialaisen 36-vuotiaan urheilijan päätymisestä Ukrainan sotavangiksi. Ukrainan armeija julkaisi tuolloin videon, jolla sotavangiksi päätynyt mies kertoi kohtelustaan.
Vangiksi jäänyt Evans Kibet on väittänyt joutuneensa huijatuksi Venäjän armeijaan. Mies kertoi menneensä alun perin Venäjälle edistääkseen juoksijan uraansa.