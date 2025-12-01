Venäjä on kiihdyttänyt ilmasotaansa Ukrainassa.
Ukrainassa ainakin neljä ihmistä on saanut surmansa ja yli 20 on haavoittunut Venäjän ohjusiskussa Dniproon maan keskiosassa, kertoivat paikallisviranomaiset maanantaina.
Dniprossa asui ennen sotaa vajaa miljoona ihmistä. Se sijaitsee noin sadan kilometrin päässä rintamasta ja on toistuvasti Venäjän armeijan iskujen kohteena.
Venäjän joukot ovat jatkaneet hidasta etenemistään Dnipropetrovskin alueella vallaten uusia alueita. Venäjä on myös kiihdyttänyt ilmaiskujaan muihinkin Ukrainan kaupunkeihin samaan aikaan kun Ukrainan sotaan yritetään Yhdysvaltojen johdolla saada aikaan rauhansuunnitelmaa.
Myös Sumyn alueella Ukrainan itäosassa ainakin yksi ihminen kuoli Venäjän dronehyökkäyksessä, kertoivat viranomaiset.