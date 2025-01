ISW: Putinilta tekosyy

Vanhan asetuksen vuoksi Ukrainan kanssa on mahdotonta keskustella "mistään vakavasta", Putin sanoi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin väitti jälleen, että hän kyllä haluaa neuvotella Ukrainasta, mutta Ukrainan aiemmat toimet estävät tämän.

Putin muistutti Ukrainan presidentillisestä asetuksesta, jonka mukaan Putinin kanssa ei voi neuvotella. Putin esitti väitteensä televisioidussa haastattelussa.

Putinin mukaan tämä osoittaa, ettei sen enempää Ukraina kuin maan presidentti Volodymyr Zelenskyikään ole halukas neuvottelemaan Venäjän kanssa.

Niin kauan kuin presidentillinen asetus on voimassa, on Ukrainan kanssa mahdotonta keskustella "mistään vakavasta", Putin väitti.

Jos Ukrainan asetus pysyy voimassa, ei mikään Venäjän ja Ukrainan välinen sopimus olisi lainvoimainen, Putin väitti. Putin mukaan lännen täytyy pakottaa Ukraina perumaan asetus.

Presidentti Putin on käytännössä pystyttänyt olkiukon ja piiloutuu sen taakse, jotta hänen ei tarvitse sanoa todellisuudessa olevansa haluton neuvottelemaan, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

ISW:n mukaan Putin todennäköisesti myös pyrkii samalla heikentämään Ukrainan ja lännen välejä.

Ukraina ja länsimaiden suhteet ovat tällä hetkellä käymistilassa, sillä Unkarin pelätään kampittavan EU:n Venäjä-pakotteet samaan aikaan kun Yhdysvallat on jo lopettanut lähes kaiken ulkomaanapunsa.

Epäselvää on, koskeeko Yhdysvaltojen kolmeksi kuukaudeksi tekemä päätös myös Ukrainan aseellista tukemista.

1:58 Trump: Putin tuhoaa Venäjän, jos sota Ukrainassa jatkuu.

"Putinin täytyy palata todellisuuteen"

Samaisessa haastattelussa Putin väitti, että on halukas neuvottelemaan sodan päättämisestä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kanssa.

Putin mieluusti näkee itsensä ja Venäjän tasavertaisina toimijoina Trumpin ja Yhdysvaltojen kanssa, ISW muistuttaa. Vaikka Venäjä ei ole Neuvostoliiton veroinen maailmanpolitiikan toimija, näkee Kreml itsensä sen valta-aseman perijänä.

Putinin mukaan hän ja Trump voisivat keskustella "rauhallisesti ja pragmaattisesti".

ISW jakaa Ukrainan presidentinkanslian päällikön Andriy Yermakin näkemyksen siitä, että Putin pyrkii näin keskustelemaan Ukrainan tulevaisuudesta ilman Ukrainan läsnäoloa.

– Hän [Putin] haluaa neuvotella Euroopan tulevaisuudesta ilman Eurooppaa. Ja hän haluaa keskustella Ukrainasta ilman Ukrainaa, Yermak kirjoitti France 24:n mukaan.

– Tämä ei toteudu. Putinin täytyy palata todellisuuteen tai hänet raahataan sinne takaisin. Asiat eivät toimi näin modernissa maailmassa, Yermak jatkoi.

Ukrainan presidentti Zelenskyi puolestaan katsoi perjantaina, että Putin haluaa "manipuloida" Trumpia.

Haluaako Venäjän neuvotella?

Siitä, haluaako Venäjä neuvotella vai ei, on maailmanpolitiikan asiantuntijoiden välillä vaihtelevia näkemyksiä.

Sota sujuu tällä hetkellä Venäjän näkökulmasta verrattain hyvin, mikä osaltaan vähentänee sen neuvotteluhalukkuutta.

Hidas sotamenestys vaatii Venäjältä kuitenkin jatkuvasti suuria uhrauksia sekä sotilaiden että kaluston muodossa.

Vaikka Ukrainan kalusto- ja miehistöpulan arvioidaan olevan Venäjää suurempi, eivät myöskään Kremlin asevarastot ole loputtomat ja esimerkiksi panssarien suhteen Venäjän arvioidaan joutuvan kuluvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla "kriittisen pisteen".

Hupenevista panssarivarastoista voi lukea lisää täältä tai alla olevasta linkistä.

Lue myös: Putinin karmeat panssaritappiot paljastuivat

2:33 Maailma odottaa jo nyt Trumpin ja Putinin tapaamista.

Toinen Venäjää kohti neuvottelupöytää ajava seikka saattaa olla maan talous, jossa Kreml myönsi tällä viikolla olevan "ongelmallisia seikkoja", vaikka suuret pulmat kiistettiinkin.

Uutistoimisto Reutersin lähteet kuitenkin arvioivat presidentti Putinin olevan entistä huolestuneempi Venäjän taloudesta.

Talouden tilaa ovat viime kuukausina heikentäneet työvoimapula ja korkeat korot, joita korotettiin kiihtyneen inflaation vuoksi.

Työvoimapulaa on Venäjällä pahentanut sekä miesten värväys sotaan että syksynä 2022 julistettu liikekannallepano, jonka yhteydessä valtava määrä ihmisiä pakeni maasta.

Suuri kysymys Venäjän talouden kannalta on, miten presidentti Trump suhtautuu pakotteisiin.

Trump uhkasi aiemmin tällä viikolla Venäjää uusilla pakotteilla ja tulleilla, jollei Putin suostu neuvottelupöytään. Trump sanoi Venäjällä olevan edessään "iso ongelma" taloudessa.

Lisää pakotteiden vaikutuksesta Venäjän talouteen voi lukea täältä tai alla olevasta linkistä.