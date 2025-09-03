Kremliltä vastaus Trumpin salaliittosyytöksiin: "Toivottavasti hän oli ironinen"

Donald Trump esitti syytöksiä sosiaalisessa mediassa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vihjasi omistamassaan Thruth Social -viestipalvelussa Venäjän, Kiinan ja Pohjois-Korean olevan salaliitossa Yhdysvaltoja vastaan ja olevansa ”erittäin pettynyt” Putiniin.

Pohjois-Korean Kim, Kiinan Xi ja Venäjän Putin osallistuvat paraikaa Pekingissä järjestettävään massiiviseen sotilasparaatiin, jolla juhlistetaan toisen maailmansodan päättymisen ja Japanin antautumisen 80-vuotispäivää.

Kremlin ulkopoliittinen neuvonantaja kommentoi Trumpin syytöksiä maiden vehkeilystä ja mahdollisista salaliittoteorioista Venäjän valtiolliselle televisiokanavalle.

– Toivomme, että hän oli ironinen. Haluan sanoa, että kukaan ei ole salaliitossa, eikä kukaan ole juoninut mitään. Ei ole salaliittoja.

Kremlin mukaan Venäjän, Kiinan ja Pohjois-Korean johtajat eivät edes harkinneet salaliittojen suunnittelua sotilasparaatin aikana vaan keskittyivät seremonialliseen tapahtumaan.