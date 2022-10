Putin tarkasti mobilisoituja joukkoja Venäjällä – testasi itse kivääriä

Tarkastuksesta välitetyllä propagandavideolla Putin myös näyttää ampuvan kiväärillä naamioverkon takaa. Täysin varmaksi ei voi sanoa, että ampuja olisi juuri Putin, sillä video on kuvattu ylhäältä päin eikä videolla näy Putinin nousevan maasta.

Venäjä on kärsinyt Ukrainassa käymässään hyökkäyssodassa merkittäviä tappioita viime aikoina ja menettänyt merkittävästi alueita takaisin Ukrainalle.

Muun muassa huonon sotamenestyksen vuoksi Putin on määrännyt Venäjällä ”osittaisen liikekannallepanon”.

Liikekannallepano on takunnut pahasti ja edennyt kaoottisesti. Vääriä miehiä on kutsuttu palvelukseen, ja jopa Putin on joutunut myöntämään virheet.