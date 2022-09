Putin ruuvasi retoriikkaansa absurdimpaan suuntaan ja puhui ydinaseista – "Kuka haluaa katsoa, että tämä on bluffi?"

– Hän maalasi pateettisen kuvan lännestä, joka kiristääkin Venäjää ydinaseella eikä toisin päin. Ja että länsi olisi jo vuosikymmenien ajan suunnitellut Venäjän hajottamista. Tämä on tietysti huolestuttavaa, että mennään näin absurdiin kuvaan siitä, mitä itseasiassa on tapahtunut.

– Jos uhkailemalla saadaan tavoitteita läpi, tottakai se on silloin tuloksekasta. Kuka haluaa katsoa, että onko tämä bluffi? Ilmeisesti Ukraina ei ainakaan usko, että tässä on mitään todenperäistä ja he aikovat katsoa tämän kortin, mutta onhan tämä huolestuttavaa.

– Onkin kyse vain Donbassista. Eikä enää koko Ukrainasta. Puheet ovat hieman ristiriitaisia, mutta ehkä tämä on pyrkimys päästä sodasta irti, niin että Venäjä voisi pitää alueet, jotka sillä nyt on hallussa. Venäjä selvästi pelkää, että kun ote on Ukrainalla, Venäjä menettää ne alueet, jotka se on aiemmin sotimisella itselleen saanut.