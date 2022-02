Asiantuntijat arvioivat sodan kehityskulkua: "Valmistaudutaan siihen, että konflikti leviää muuallekin kuin Ukrainaan"

Suomen entinen Moskovan-suurlähettiläs Hannu Himanen ei yllättynyt Venäjän torstaiaamuista laajamittaista hyökkäystä Ukrainaan . Vaikka oli mahdollisuus, että Venäjä pyrkii tavoitteisiinsa painostuksella, kaikki viime päivinä tapahtunut on viitannut uhan muuttumiseen sodaksi.

– Näyttää, että tämä on ollut suunnitelma koko ajan, Himanen sanoi Uutisaamussa.

Himanen näkee, että Venäjän tavoitteena ei ole välttämättä vallata Ukrainaa vaan kaataa sen hallitus ja nimittää päättäjiksi omassa määräysvallassaan olevia henkilöitä. Venäjän presidentti Vladimir Putin viittasi aamuisessa puheessaan mainitsemillaan "natseilla" juurikin Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin hallitukseen, jota Venäjä on alusta alkaen pitänyt laittomana.

Mahdollista on, että toimet ulottuvat sitäkin laajemmalle.

Miten sotatilanne kehittyy?

Ukraina on pyytänyt apua Natolta ja EU:lta. Länsi ei kuitenkaan ole ollut halukas sitoutumaan kuin aseavun kautta, ei siis omin joukoin. Lisäksi Venäjälle on asetettu talouspakotteita.

– YK:n turvallisuusneuvosto on hampaaton, koska yksi sen pysyvistä jäsenistä on itse sodan käynnistänyt. Sanalliset vetoomukset ja tuomiot eivät vaikuta Venäjään, enkä usko kovienkaan sanktioiden muuttavan tätä kurssia, jonka Venäjän johto nyt on valinnut, Himanen arvioi.