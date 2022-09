Naton Stoltenberg: Putinin ydinasepuheet vastuuttomia ja vaarallisia – "Hän on tehnyt niin useita kertoja aikaisemminkin"

– Tämä on vaarallista ja vastuutonta ydinaseretoriikkaa. Uutta se ei ole, sillä hän on tehnyt niin useita kertoja aikaisemminkin. Hän tietää varsin hyvin, ettei ydinsotaa tulisi koskaan käydä, eikä sitä voi voittaa. Sillä olisi ennennäkemättömiä seurauksia Venäjälle, Stoltenberg sanoi puhuessaan toimittajille YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa.