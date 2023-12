Putin on valehtelija ja pettänyt venäläiset, sanovat sotilaiden läheiset

Put Domoi -liikkeellä eli vapaasti käännettynä Tie kotiin -liikkeellä on Venäjällä jäseniä 29 kaupungissa. Ryhmä perustettiin kolme kuukautta sitten ja se julkaisi marraskuussa lausunnon, jossa syytetään Kremliä petturiksi.

Todellisuus on ollut toinen. Osa sotilaista on taistellut rintamalla yli vuoden, eivätkä he ole saaneet edes lomia, saati sitten päässeet pysyvästä pois rintamalta.