Venäläisellä somekanavalla kasvaa protestiliike – "Palauttakaa miehemme, meille riittää!"

Put Domoi, eli vapaasti käännettynä Tie Kotiin, on kasvanut nopeasti isoksi protestiliikkeeksi. Ajatushautomo Institute for the Study of Warin mukaan ”Tie Kotiin” -nimisillä keskustelukanavilla mobilisoitujen sotilaiden omaiset toivovat sotilaiden palaavan rintamalta. Erityisesti sotilaiden puolisot ovat aktiivisia ryhmässä.