Putin ja Xi Jinping eivät osallistu tänään alkavaan G20-kokoukseen – MTV seuraa sotaa

Joukko maailman johtajia kokoontuu tänään Intiassa, kun maan pääkaupungissa Delhissä käynnistyy maailman suurten talouksien kaksipäiväinen G20-kokous Asialistalla on koko joukko vaikeita ja valtioita jakavia teemoja, esimerkiksi Venäjän sota Ukrainassa ja fossiilisista polttoaineista luopuminen. Yhteisymmärrykseen voidaan päästä ainakin ryhmän laajenemisesta, jolloin Afrikan unioni saisi edustuksen ryhmässä. Kokouksen alla on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että Kiinan Xi Jinping ja kansainvälisen pidätysmääräyksen saanut Venäjän Vladimir Putin eivät osallistu kokoukseen. Sen sijaan Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden nähdään Intiassa. (Lähde: AFP)

Perjantai 9. syyskuuta

Ukraina on valmis järjestämään vaalit, vaikka sota Venäjän kanssa jatkuu, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Presidentin mukaan Ukraina on valmis myös vaaleihin sota-aikana, jos se on tarpeen.



Zelenskyi lisäsi, että hän kannattaa kansainvälisten tarkkailijoiden sallimista. Ukrainalle tärkeintä ei ole vain vaalien järjestäminen vaan se, että niille saadaan kansainvälinen tunnustus.