Torstai 7. syyskuuta

Venäjä on siirtänyt suurimman osan Valko-Venäjällä harjoittelevista yksiköistään muille alueille, eikä sillä ole enää riittävästi maajoukkoja käynnistäkseen hyökkäyksen liittolaisensa alueelta. Näin kertoo ukrainalainen rajavirkailija CNN:n mukaan.

Demtšenkon mukan Venäjä on vetänyt pois lähes kaikki koulutetut yksikkönsä, mutta uusia yksiköitä ei ole kuitenkaan lähetetty Valko-Venäjälle.

CNN:n mukaan joidenkin riippumattomien analyytikoiden mukaan Venäjä on siirtänyt yksiköitä Valko-Venäjältä Ukrainan koillisrintamalle, piiritetyn Kupjanskin kaupunkiin ja läheisen Kreminnan väliin.

Ukrainan korkea-arvoisen virkamiehen mukaan Ukraina on aloittanut viljanviennin Kroatian satamien kautta laajentaakseen vientireittejään Mustanmeren satamien ollessa tukossa.

Ukraina on etsinyt vaihtoehtoisia reittejä sen jälkeen, kun Venäjä päätti heinäkuussa irtisanoutua Mustanmeren viljanvientisopimuksesta.

– Ukrainan viljaa on jo viety Kroatian satamien kautta. Olemme kiitollisia tästä mahdollisuudesta. Vaikka se on kapea kauppareitti, se on jo suosittu, ensimmäinen varapääministeri Julija Svyrydenko sanoi.