Venäjä ja Valko-Venäjä järjestävät kevättalvella yhteisen sotaharjoituksen – Putin ja Lukashenka tapasivat Pietarissa

Valko-Venäjällä on useiden EU-maiden lisäksi yhteistä rajaa Ukrainan kanssa. Ukrainan mukaan Venäjä on keskittänyt joukkojaan maiden välisen rajan läheisyyteen ja saattaa valmistella hyökkäystä. Venäjä kiistää hyökkäyksen valmistelun.

– Alue on meidän ja meillä on oikeus liikutella joukkoja, sijoittaa niitä ja harjoitella sotilaallisesti. Se on meidän oikeutemme eikä meidän tarvitse raportoida siitä kenellekään, Venäjän varalähettiläs Dmitri Poljanski kommentoi eilen YK:ssa.