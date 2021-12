Tukkanuottasilla kuohujuomasta, kalastuksesta ja diplomaateista – muistatko nämä valtioiden väliset väännöt kuluneelta vuodelta?

Euroopassa harmaita hiuksia on kuluneena vuonna saatu muun muassa Valko-Venäjän rajatilanteesta ja hampaitaan ovat kiristelleet keskenään myös Kiina sekä Yhdysvallat.

Vaikka vuotta ovat koronan ohella värittäneet vahvasti esimerkiksi vallanvaihdot sekä Yhdysvalloissa että Afganistanissa, on vuoteen mahtunut valtioiden välisiä selkkauksia, jotka eivät ole aina nousseet yhtä laajasti tapetille. Tässä jutussa muutama poiminta.

Kuohujuomista sodittu monella rintamalla

Kuplivasta on kuluneena vuotena paitsi nautittu, mutta saatu myös aikaan monien valtioiden välistä eripuraa.

Italian ja Kroatian välit kuohuivat kuplajuomiin liittyvässä nimiväännössä , joka on uusinta jo vuonna 2013 käydystä keskustelusta.

Kroatiassa valmistetaan prosek-nimistä kuohujuomaa, jolle maa hakee tunnustusta EU:lta. Italiassa on katsottu, että juoman nimi liippaa liian läheltä nimeltään suojattua italialaista proseccoa, ja asia vain hämmentäisi kuluttajia.

Italian vastustuksesta huolimatta kroatialaisten mukaan heidän juomansa on proseccoa vanhempi ja erilainen tuote.

Muualta maahan tuotuihin samppanjapulloihin on lisättävä lain mukaan takapuolelle tarra, jossa tuote nimetään kuohuviiniksi.

Ranskalaiset ovat vähintäänkin tarkkoja siitä, että samppanjaksi saa kutsua vain Ranskan Champagnen alueella valmistettua juhlajuomaa. Status on suojeltu yli 120 maassa.

Sotalaivat kalastajia kaitsemassa

Kalastusasiat ovat kiristäneet Ranskan ja Britannian välejä brexitin jälkeen ja kahnaukset ovat seuranneet tänäkin vuonna toisiaan: milloin on ranskalaiskalastaja käynyt brittien tontilla ilman lupia ja toisin päin.

Britannian pääministerin Boris Johnsonin mukaan Ranska on käyttänyt "hyökkäävää kieltä", mikä ei edistä asian ratkaisua. Ranskan eurooppaministerin Clement Beaunen mukaan maa on käyttänyt "pakottavaa kieltä, koska se on ainoa kieli, jota Britannian hallinto ymmärtää".