Orpo ja Häkkänen datakeskushankkeista: "Ei huolta"

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan puolustusministeriö ei ole havainnut Kouvolan ja Lohjan datakeskushankkeiden omistusjärjestelyissä ongelmia.

– Siinä yhteydessä viranomaisarvioinnissa näissä ei ole havaittu mitään epäselvyyksiä, Antti Häkkänen sanoi toimittajille eduskunnassa tiistaina.

Häkkänen korosti, että puolustusministeriön lakisääteinen tehtävä tässä tapauksessa on nimenomaan omistusjärjestelyjen arviointi.

Kyse on kiinteistösijoitusyhtiö Hypercon aikeista pystyttää datakeskukset paikkakunnille. Kouvolassa asiakkaaksi tulisi kiinalaistaustainen sosiaalisen median palvelu Tiktok.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan datakeskusten rakentamiseen ei liity ulko- tai geopoliittisia ongelmia. Hänen mukaansa viimeisin viesti ulkoministeriön suunnalta oli se, ettei tällaisista riskeistä ole viitteitä.

Hän totesi, että koska Kouvolan ja Lohjan datakeskushankkeet ovat nousseet julkisuudessa voimakkaasti esille, niistä käydään vielä keskustelua.

Orpo kommentoi asiaa toimittajille kokoomuksen ryhmähuoneessa eduskunnassa tänään.

Merkittävä omistaja Dubaista

Tiktokin asiakkuuden lisäksi julkisuudessa on keskusteltu Hypercon taustoista.

Ylen selvityksen mukaan datakeskuksia varten perustetun hankeyhtiön suurin omistaja on kiinalainen liikemies ja hankkeen toinen merkittävä omistaja on Dubaista kotoisin oleva miljardööri.

– On katsottu, että on suomalainen kiinteistökehittäjä, jossa on ollut mukana tämä Lähi-idän kaveri, jonka taustoja on myös katsottu, joka on ollut ihan normaalia, Häkkänen sanoi.

– Niissä ei ole silloin viranomaistarkastelussa havaittu mitään ongelmia. Jos on jotain jälkikäteen tullut uusia kysymyksiä, se on erillinen prosessi. Mutta arvioimme asiaa.

Puolustusministeriö vahvisti maanantaina myöntäneensä luvat molemmille datakeskuskaupoille.

Kiinteistökauppoihin on haettava ministeriön lupa, jos ostajan taustalla on toimija tai toimijoita EU/ETA-alueen ulkopuolelta 10 prosentin tai sitä suuremmalla osuudella.

Esimerkiksi elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) on suhtautunut kriittisesti Tiktokin asiakkuuteen Kouvolan hankkeessa kiinalaistaustan vuoksi.

Häkkänen ei kysyttäessä ottanut kysymykseen kantaa ja sanoi, ettei ole ehtinyt seuraamaan yksityiskohtaisesti muiden ministereiden kommentointia.