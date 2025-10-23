Datakeskusten sähköverotuki on poistumassa, mutta hallitus valmistelee tilalle korvaavaa tukea.

MTV Uutisten tietojen mukaan hallitus hyväksyy tänään valtioneuvoston yleistunnossa esityksen datakeskusten sähköverotuen poistamisesta, mutta tilalle valmistellaan korvaavaa tukea.

Helsingin Sanomat kertoi aiemmin, että sähköverotuen poisto on aiheuttanut hallituksessa kiistaa, ja että esityksen eteneminen suunnitelmien mukaan oli tuolloin epävarmaa.

Syynä on etenkin kokoomuksen huoli siitä, jättääkö Google veronkiristyksen takia toteuttamatta miljardi-investointinsa Kajaanin ja Muhoksen palvelinkeskuksiin. Nyt valmisteltavalla korvaavalla tuella halutaan varmistaa Suomen houkuttelevuus datakeskusinvestointien kohdemaana.

Korvaavasta tuesta on sovittu hallituksessa, mutta etenkin perussuomalaisissa on herättänyt närää se, että kokoomus vaikuttaa haluavan pakittaa jo sovituista säästöistä niiden kohdatessa vastustusta.

Kaavaillun sähköverotuen poiston myötä vero nousisi nykyisestä 0,05 sentistä 2,24 senttiin kilowattitunnilta. Valtion arvioidaan saavan lisätuloja datakeskusten sähköverotuen poistosta vuositasolla