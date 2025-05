Näin elinkeinoministeri Rydman perustelee datakeskushuolia – pelissä myös suhde Yhdysvaltoihin

Datakeskukset ovat lähtökohtaisesti tervetulleita Suomeen, mutta valtiovalta ei halua mitä tahansa datakeskusta Suomeen. Huolet liittyvät niin tietoturvaan kuin suurvaltasuhteisiin.

Elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) kertoo MTV Uutisille, että on vaikea nähdä sellaista tilannetta, että kiinalaisen Tiktok-sovelluksen datakeskus olisi tervetullut Suomeen.

– Tiktok on sovellus, johon liittyy merkittäviä tietoturvaongelmia. He ovat viime viikolla saaneet yli puolen miljardin euron EU-sakot siitä, että eurooppalaisten käyttäjien tietoja on siirtynyt Kiinaan, Rydman muistuttaa.

– Lisäksi on niin, että kansainvälisesti datakeskusten kautta on hyödynnetty porsaanreikää, jonka kautta on päästy käsiksi länsimaiseen teknologiaan, jota Yhdysvallat on pyrkinyt rajoittamaan kiinalaisilta, Rydman jatkaa.

Rydman on viitannut esimerkiksi siihen, että Tiktokin datakeskuksen kautta kiinalaiset olisivat päässeet käsiksi yhdysvaltalaisen Nvidia-yrityksen kehittyneeseen siruteknologiaan. Aiheesta on uutisoinut Financial Times.

Rydman korostaa myös sitä, ettei Suomi saa vaarantaa mainettaan hyvänä investointikohteena.

– Jos Suomessa olisi tällaisia (Tiktokin) datakeskuksia, se voisi vaarantaa meidän teollisia, poliittisia ja tuotannollisia intressejä toiseen suuntaan. Sen takia on tärkeätä, että säilymme kriittisinä näille hankkeille, hän toteaa.

Pelissä myös suhteet Yhdysvaltoihin

Kauppapolitiikka on nykyisin entistä merkittävämpi osa suurvaltapolitiikkaa ja datakeskuksilla voi olla vaikutusta Suomen suhteisiin Yhdysvaltoihin tai Kiinaan.

– Tänä päivänä kaikki on geopolitiikkaa. Tiktokin datakeskuskia on Yhdysvalloissakin, mutta Yhdysvaltojen suhtautuminen tähän sovellukseen on käynyt kuitenkin kriittisemmäksi. Tiktok-datakeskukset Suomessa voisivat vaikuttaa siihen, kuinka luotettavana kumppanina Suomi nähdään esimerkiksi siruteknologiassa ja sen yhteistyökuvioissa, Rydman sanoo.

MTV Uutiset kertoi lauantaina, että Lohjan kaupunki on myymässä kiinteistöyhtiö Hypercolle tontin uuden datakeskuksen perustamista varten. Tämän Lohjan datakeskuksen käyttäjäksi ei ole tulossa Tiktok, mutta Hypercon Kouvolaan tekemään datakeskukseen on tulossa vuokralaiseksi juuri Tiktok.

Työ- ja elinkeinoministeriö on toivonut malttia hankkeiden kanssa, jotta lisätietoja saataisiin.

– En lähde spekuloimaan seuraavia askelmerkkejä. Toivon, että Lohjalla maltettaisiin tonttikaupan tekemisessä, jotta saataisiin selvityksiä tehtyä. Kouvolassa, jossa vuokrasopimus on jo tehty, olisi hyvä löytää keinot, jolla kiinteistökehitysyhtiöllä olisi löydettävissä joku toinen vuokralainen konesalilleen, elinkeinoministeri Rydman sanoo.

Lohja kertoi aamupäivällä STT:lle, että se aikoo tänään edetä tonttikauppojensa kanssa.