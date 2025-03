Hallitus lätkäisee viineille lisää veroa – Purran mukaan muut yksityiskohdat vielä auki

Karkkiveron korotus perutaan oikeudellisten epävarmuuksien takia, sanoo valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.). Vaikka sähkötukea leikataan, Suomi houkuttelee datakeskuksia yhä paremmin kuin Ruotsi.

Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi tänään X:ssä hallituksen luopuvan makeisten ja suklaan arvonlisäveron korotuksesta, josta sovittiin viime keväänä.

Elintarvikealan yhtiöt ja muun muassa Kaupan liitto kritisoivat aiemmin kaavailtua veronkorotusta tiukasti.

– Kritiikki itsessään ei saanut meitä peruuttamaan, vaan sen [veronkorotuksen] epävarmuus, erityisesti juridisessa mielessä EU-lainsäädännön osalta, Purra sanoi medialle tiistaina SAK:n vaalitentin yhteydessä.

Kaavailtuun veronkorotukseen liittyi lakiteknisiä ongelmia esimerkiksi sen osalta, kuinka määritellä, mikä on makeinen tai suklaa ja mikä esimerkiksi keksi tai muu elintarvike, jota veronkiristys ei koskisi.

– Näytti yhä epätodennäköisemmältä, että olisimme saaneet sen toivomassamme muodossa eteenpäin. Tästä olisi todennäköisesti seurannut pitkä valituskierros ja niin edelleen, joten päädyimme tekemään nämä muut verotukselliset toimet, Purra kertoi.

Viinien verotus kiristyy

Karkkiverotuksen kiristämisestä luopuminen on pakottanut hallituksen säästämään muualta.

Purra kirjoitti X:ssä, että hallitus poistaa datakeskusten ja kaivosten sähkönkäyttöön liittyvät tuet sekä kiristää "alkoholin verotusta vastaamaan sen saatavuuden laajentamista niin, että kiristys kohdistuu viineihin".

MTV Uutisten tietojen mukaan valtiovarainministeriössä on vielä osin epäselvää, mitä viinejä koskeva muotoilu tarkoittaa.

Hallitus on tällä vaalikaudella laajentanut alkoholin saatavuutta tuomalla ruokakauppoihin kaikki korkeintaan kahdeksanprosenttiset käymisteitse valmistetut alkoholijuomat, kuten vahvat oluet ja miedot viinit.

Purran mukaan yksityiskohtia asiasta ei ole vielä päätetty, mutta veronkiristys kohdistuu joka tapauksessa viineihin.

"Edellytykset datakeskuksille säilyvät erinomaisina"

Ulkomaiset yritykset ovat julkistaneet viime aikoina lukuisia datakeskushankkeita eri puolille Suomea.

Moni syrjäinen kunta toivoo niiden tuovan yhteisö- ja kiinteistöverotuottoja, mahdollisesti jopa työllistävän ihmisiä.

Nyt hallitus on siis leikkaamassa datakeskusten sähkönkäytön tukea.

– Suomessa edellytykset datakeskuksille ovat ja säilyvät erinomaisina, Purra kommentoi.

– Tämä sähkötuki on ollut huomattava, ja sitä on erityisesti viime aikoina myös kritisoitu voimakkaasti. Tämän jälkeenkin meidän datakeskusten houkuttelukykymme on selvästi parempi kuin esimerkiksi länsinaapuri Ruotsissa.