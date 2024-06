"Putinin kannalta aika huono tilanne" – Kremlin tekemä mielipidekysely on vuotanut

Kyselyn annissa on Putinin kannalta sekä hyvää että huonoa, arvioi MTV Uutisille Helsingin yliopiston alaisen Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro .

– Kokonaisuudessaan tämä on Kremlille epämiellyttävä paljastus. Toisaalta voi ajatella, että Kreml on edelleen tyytyväinen. Jos presidentillä on tuollaiset kannatusluvut, voi olla tyytyväinen. Ne eivät kuitenkaan lainkaan vastaa tavoitelukuja, Kangaspuro sanoo.