Poliisi epäilee varusmiehen kuljettaman pakettiauton ajautuneen vastaantulevien kaistalle kuskin väsymyksen takia.
Poliisi kertoo edistyneensä Puolangan vakavan onnettomuuden esitutkinnassa.
Puolustusvoimien pakettiauto kolaroi viime tiistaina vastaan ajaneen henkilöauton kanssa suoralla tieosuudella.
Poliisi kertoo nyt epäilevänsä 20-vuotiasta Kainuun prikaatin varusmiestä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä vammantuottamuksesta.
Lue myös: Vakava onnettomuus: Puolustusvoimien pakettiauto ja henkilöauto törmäsivät, useita loukkaantuneita
Varusmies kuljetti Puolustusvoimien omistamaa pakettiautoa Paltamosta Puolangan suuntaan kyydissään toinen varusmies.
Varusmiehen kuljettama auto ajautui vastaantulevalle ajokaistalle ja törmäsi vastaan tulevaan noin 70-vuotiaan puolankalaismiehen kuljettaman henkilöauton keulaan.
Puolankalaismies oli onnettomuushetkellä autossaan yksin.
Kaikki kolme osallista loukkaantui turmassa. Yksi loukkaantuneista kuljetettiin ambulanssilla ja kaksi helikopterilla sairaalahoitoon.
Esitutkinta tulee jatkumaan muun muassa osallisten kuulusteluilla ja teknisellä tutkinnalla.