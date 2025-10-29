Rajavartiolaitos käynnistää yhteistyön EU-jäsenmaiden Euroopan santarmistojoukkojen (EGF) kanssa.
Rajavartiolaitos valmistelee liittymistä EGF:n kumppanijäseneksi.
Yhteistyö luo uuden instrumentin, jonka avulla Rajavartiolaitos voi saada kansainvälistä tukea vakavassa rajaturvallisuuden häiriötilanteessa.
Nopeaa tukea voivat saada tätä kautta myös muut Suomen kansalliset turvallisuusviranomaiset.
Santarmistoyhteistyön kehittäminen ei kuitenkaan vaikuta Rajavartiolaitoksen sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin.
Santarmisto on sotilaallisesti järjestynyt, toimivaltainen lainvalvontaviranomainen, jonka tehtävät liittyvät maan sisäiseen turvallisuuteen.
Niitä ovat esimerkiksi rajaturvallisuus, lainvalvonta ja rikostorjunta. Santarmistolla on lisäksi sotilastehtäviin liittyvät tiedot ja taidot.
EGF:ää on kuvailtu myös monikansalliseksi poliisivoimaksi.