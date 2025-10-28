Puolustusvoimien harjoituksessa ollut pakettiauto kolaroi tänään kello 14 iltapäivällä henkilöauton kanssa Puolangalla lähellä Paltamoa, poliisi tiedottaa.
Onnettomuudessa loukkaantuivat sekä henkilöautoa kuljettanut, vuonna 1953 syntynyt mies että kaksi vuonna 2005 syntynyttä varusmiestä. Yksi loukkaantuneista kuljetettiin ambulanssilla ja kaksi helikopterilla sairaalahoitoon.
Poliisin mukaan kyse oli yhteentörmäyksestä suoralla tieosuudella, jossa nopeusrajoitus oli 100 kilometriä tunnissa.
Turmaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä törkeänä vammantuottamuksena. Rikoksessa ovat epäiltynä molempien autojen kuljettajat, koska poliisi ei kyennyt tapahtumapaikalla puhuttamaan onnettomuuden osallisia heidän vammojensa vuoksi.
Puolustusvoimat on ilmoittanut turmasta loukkaantuneiden varusmiesten omaisille.