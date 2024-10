Pöllöraati Marinin ja Niinistön suhteista: "Niinistö voisi ihan itsekin kertoa"

Mikä lähdesuoja ja mikä on haastateltavan oikeus? Uutistoimisto STT:n laatimassa tyylikirjassa lähdesuojasta kerrotaan seuraavasti: "Lähdesuoja on lain toimittajalle turvaama oikeus pitää tietolähteet salassa myös poliisitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä, jollei kyse ole laissa määritellyn erittäin vakavan rikoksen selvittämisestä. Tarkoituksena on turvata sananvapauden toteutuminen. Kerro aina jutussa perustelut nimettömien lähteiden käytölle, jos julkaiset niihin perustuvaa yhteiskunnallisesti erittäin merkittävää tietoa tai kun julkaisusta aiheutuu erittäin kielteistä julkisuutta. Kerro myös se, miten olet yrittänyt varmistaa tietojen luotettavuutta muista lähteistä, mutta vain siten, ettei se vaaranna lähdesuojaa." Julkisen sanan neuvoston laatimissa Journalistin ohjeissa haastateltavan oikeuksista todetaan seuraavasti: "Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi ja millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelu voidaan julkaista useissa medioissa. Erityistä huolellisuutta on noudatettava, kun haastateltava on selvästi haavoittuvassa asemassa."