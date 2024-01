Puolustusministeri Häkkänen: Ruotsalaisia herätellään varoituksilla sodasta – "Suomalaisetkin tiedostavat millainen maa tuossa naapurissa on"

Häkkäsen mukaan muun muassa yleinen asevelvollisuusjärjestelmä on pitänyt huolta siitä, että yleinen kriisitietoisuus on Suomessa Ruotsia korkeammalla tasolla.

– Suomessa ei tarvitse hakea tällaisia raflaavia otsikoita, mutta tärkeää on, että suomalaisetkin tiedostavat millainen maa tuossa naapurissa on. Venäjän aggressio ei liity pelkästään Ukrainaan, vaan se on arvaamaton maa, jolla on merkittävät resurssit ja hyvin autoritaarinen johto, jonka mielenliikkeistä ei voida mennä takuuseen, Häkkänen sanoi STT:lle.