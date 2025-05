MTV:n tiedot: Lohja myy tontin Tiktok-datakeskusta puuhaavalle yritykselle jo maanantaina – ministeriö pyytää lykkäämään

Kiinteistöyhtiö Hyperco suunnittelee uutta datakeskusta Lohjalle.

Lohjan kaupunki on myymässä kiinteistöyhtiö Hypercolle tontin uuden datakeskuksen perustamista varten.

MTV Uutisten tietojen mukaan tonttikauppa on tarkoitus allekirjoittaa maanantaina, mutta työ- ja elinkeinoministeriöstä on kehotettu Lohjan kaupunkia harkitsemaan tonttikauppaa uudelleen, tai lykkäämään kauppojen allekirjoittamista.

Syynä ovat epäilyt, joita ministeriössä on herännyt liittyen Hypercon omistussuhteisiin ja yhteistyöhön kiinalaisen sosiaalisen median palvelun Tiktokin kanssa.

Hyperco kertoi viime viikolla rakentavansa Kouvolaan datakeskuksen, jonka pääkäyttäjäksi tulee Tiktok. Elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) on kuvaillut Hypercon toimintaa poikkeavaksi, koska ministeriö ei saanut tietoja hankkeesta etukäteen, toisin kuin yleensä vastaavien kokoluokan hankkeiden kohdalla.

Lohjan kaupunkirakennejohtaja Pekka Puistosalo vahvistaa ministeriön olleen yhteydessä kaupunkiin. Hän ei näe perusteita tonttikaupan lykkäämiselle tai perumiselle.

– Tonttikaupalle on puolustusministeriön lupa. Olemme olleet yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa, ja olemme ilmoittaneet, että mikäli heiltä ei tule sellaista tietoa, joka olisi tonttikaupan toteuttamisen kannalta riskialtista, niin etenemme ihan normaalin tonttikauppaprosessin mukaisesti.

Kiinteistökauppaan tarvitaan lupa, jos ostavan yrityksen kotipaikka on EU- ja ETA-alueen ulkopuolella. Hyperco on suomalaislähtöinen, mutta maaliskuussa se myytiin Ednexille, joka on osa Arabiemiraateissa toimivaa Damac Groupia.

Omistussuhteita puitu julkisuudessa

Hypercon omistussuhteita on puitu julkisuudessa sen jälkeen, kun yhtiö tiedotti datakeskusinvestoinnista Kouvolaan.

Puistosalon mukaan Hypercon toiminnasta ei ole tullut ilmi epäilyttäviä seikkoja, joiden vuoksi hanketta ei voitaisi edistää suunnitellusti.

– Emme näe kansainvälisyyttä tai kansainvälisiä omistussuhteita uhkana, Puistosalo sanoo.

Lohjan kaupungilla ei ole tietoa siitä, mikä taho Hypercon suunnitteleman datakeskuksen käyttäjäksi on tulossa. Puistosalon mukaan tärkeintä on, että datakeskuksen tuleva käyttäjä on julkisesti hyväksytty taho, joka toimii asianmukaisesti, ja noudattaa toiminnassaan lakeja.

Hän uskoo, että tuleva käyttäjä on jokin muu taho kuin Tiktok.

– En usko, että Tiktok perustaisi toisen datakeskuksen Lohjalle, Puistosalo sanoo.

Tiktokin osalta huolet liittyvät tietoturvalllisuuteen. Tiktok on kiinalainen sovellus, ja muun muassa Suojelupoliisi on varoittanut Ylellä, että Tiktokin käyttäjätiedot voivat vuotaa Kiinan turvallisuusviranomaisille.

Tiktok-sovellukseen liittyvien tietoturvahuolten vuoksi sitä ei saa esimerkiksi asentaa eduskunnan tai valtioneuvoston laitteille.

Hyperco vahvistaa

Lohjan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joona Räsänen (sd.) on tietoinen ministeriön yhteydenotoista. Hän ei näe perusteita lykätä tai perua tontin myymistä Hypercolle.

– Pitäisi olla aika iso näyttö lainvastaisuudesta, tai jostain muusta raskauttavasta, jotta asiaa voitaisiin lähteä harkitsemaan asiaa uudelleen.

– Eihän yksikään Suomen kunta voi elinkeinoministerin mielenmaiseman perusteella tehdä ratkaisuja. Syytökset pitäisi pystyä yksilöimään todella tarkasti. Täytyy olla mustaa valkoisella, ja selvät todisteet, jotka antaisivat aihetta päätyä toisenlaiseen ratkaisuun, Räsänen sanoo.

Hypercon rahoitusjohtaja Timo Pohjanpalo vahvistaa, että tonttikauppa on tarkoitus allekirjoittaa maanantaina.

– Kauppojen toteuttamiselle on haettu asianmukainen Puolustusministeriön lupa, Pohjanpalo viestittää sähköpostivastauksessaan.

Pohjanpalo ei kerro, kuka voisi olla mahdollinen Lohjan datakeskuksen käyttäjä.

– Emme voi sopimusteknisistä syistä kertoa asiakkaitamme tai käynnissä olevia tai menneitä sopimusneuvotteluita, sillä konesalit tukevat asiakkaidemme kriittistä liiketoimintaa. Toimintamme perustuu avoimuuteen ja kerromme hankkeistamme ja asiakkaistamme heti, kun siihen on mahdollisuus. Esimerkiksi nyt Kouvolan datakeskushankkeen osalta Hyperco on solminut vuokrasopimuksen asiakkaan (TikTok) kanssa huhtikuun 2025 lopussa ja kertonut päättäjille ja tiedottanut asiasta julkisuuteen heti kun se on ollut mahdollista, Pohjanpalo viestittää.

Rydman kehotti Ylellä Hypercota pohtimaan uudelleen, onko Tiktok sopiva vuokralainen. Pohjanpalon mukaan Tiktokin kanssa tehty sopimus on sitova.

– Olemme yhteistyökumppaniemme kanssa allekirjoittaneet hanketta koskevat sitovat rahoitus- ja vuokrasopimukset, ja käyttäneet hankkeeseen nyt jo yli kymmenen miljoonaa euroa, minkä lisäksi hankkeeseen liittyvät sitoumukset ovat merkittäviä.

– Hankkeelle on asianmukaiset luvat sekä hyväksynnät, minkä lisäksi toimijoista on informoitu viranomaisia useaan otteeseen prosessin aikana. Hyperco kunnioittaa tekemiään sopimuksia, Pohjanpalo viestittää.

Korjattu kello 16.51: Damac Group toimii Arabiemiraateissa, ei Saudi-Arabiassa.