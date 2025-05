Lohjan kaupunki teki miljoonakaupat Hypercon kanssa: "Ei se Tiktok ole sinne tulossa"

Lohjan kaupunki on allekirjoittanut tonttikaupan kiinteistösijoitusyhtiö Hypercon kanssa datakeskusalueesta.

Tonttikaupan hinta oli 1,8 miljoonaa euroa, kertoo STT:lle Lohjan kaupunkirakennejohtaja Pekka Puistosalo.

– Ei ole ilmennyt mitään sellaista, mikä olisi estämässä tai edes hidastamassa kaupan tekemistä, Puistosalo kommentoi aiemmin tänään maanantaina.

Hän kertoi olleensa asiasta yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriöön perjantaina ja ilmoittaneensa, että kaupat tehdään maanantaina, mikäli ministeriö ei sitä ennen tuota informaatiota, joka kaupan estäisi.

– Olisi tietysti vähän erikoislaatuista, jos ilman mitään hyvää syytä jättäisimme kaupat tekemättä. Se ei antaisi meistä kaupunkina kovinkaan luotettavaa kuvaa muidenkaan yritysten suuntaan.

Elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) ja liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) olivat julkisuudessa esittäneet toiveen, että Lohja lykkäisi kaupantekoa. Rydman on halunnut, että hankkeen taustoja selvitettäisiin vielä, koska ei ole tiedossa, mikä datakeskustoimija tontille on tulossa.

Hyperco kertoi viime viikolla, että sen Kouvolan datakeskuksen pääkäyttäjäksi tulee sosiaalisen median palvelu Tiktok. EU määräsi Tiktokille toukokuun alussa yli puolen miljardin euron sakot sen eurooppalaisten käyttäjien tietojen päätymisestä kiinalaisiin käsiin.

Puistosalon mukaan kaupungille pääasia on, että toiminta tulevassa rakennuksessa on Suomen lakien mukaista. Kaupungin tiedossa ei ole, mikä taho on tulossa vuokralle Lohjalle rakennettavaan datakeskukseen.

– Se on selvinnyt, että ei se Tiktok ole sinne tulossa, enkä tiedä, kuinka vaarallinen se siellä Kouvolassakaan on, mutta se on kouvolalaisten asia, Puistosalo sanoo.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ei halunnut kommentoida datakeskukseen liittyviä asioita STT:lle, vaan sanoi virkamieskunnan kommentoivan niitä.

Ministeriö ei puutu lailliseen toimintaan

Puolustusministeriö vahvisti maanantaina STT:lle myöntäneensä luvat Hypercon Kouvolan ja Lohjan datakeskuskaupoille.

Kiinteistökauppoihin on haettava ministeriön lupa, jos ostajan taustalla on toimija tai toimijoita EU/ETA-alueen ulkopuolelta 10 prosentin tai sitä suuremmalla osuudella. Hakemuksessa on selvitettävä muun muassa, mihin käyttötarkoitukseen kiinteistöä käytetään.

Puolustusministeriön kiinteistö- ja ympäristöyksikön neuvotteleva virkamies Anu Sallinen kertoo, että tiedonhankinta ja ymmärryksen muodostaminen kiinteistön omistukseen liittyvistä riskeistä perustuu yhteistyöhön muiden viranomaisten kanssa.

– Puolustusministeriö ei kuitenkaan kommentoi sitä, keiltä se on pyytänyt lausuntoa ja missä vaiheessa prosessia, Sallinen sanoo sähköpostitse.

Sallisen mukaan ministeriön lakisääteisenä tehtävänä ei ole kuitenkaan sinänsä laillisen liiketoiminnan geopoliittisten huolien tai riskien arviointi, etenkään tilanteessa, jossa se ei aiheuta riskiä esimerkiksi maanpuolustuksen näkökulmasta. Suomi ei voi valtiona estää laillista liiketoimintaa.

– Datakeskusten toimintaa tai Tiktokin toimintaa ei ole kansainvälisesti tai kansallisesti kielletty, eikä datakeskus olisi myöskään ensimmäinen kyseisen yrityksen Euroopassa, Sallinen sanoo.

Hän toteaa, että datakeskuksen vuokralainen ei ole välttämättä vielä selvillä luvanhaun vaiheessa. Vuokralainen vuokraa datakeskuksen kapasiteettia, eikä itse tonttia.

– Tontin jatkovuokraamisella olisi suorempaa käytännön merkitystä myös lupaharkinnassa, mutta jatkovuokraaminenkaan ei ole laitonta tai sinänsä edes luvanvaraista Suomessa.

Puolustusministeriö voisi kuitenkin tällaisessa tilanteessa edellyttää luvan hakemista, jos voitaisiin osoittaa, että ostaja olisi todellisuudessa vuokralaisen bulvaani.

