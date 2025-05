Puolustusministeri toppuuttelee huolta datakeskuksista: "Pitää olla tarkkana, että mikä tässä muka vaarantaa"

Antti Häkkäsen mukaan datakeskuksista keskustellaan vielä hallituksessa.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan datakeskuksista käydään hallituksessa vielä keskustelua.

– Toki valtioneuvoston piirissä käydään nyt vielä keskustelu ja erityisesti viranomaiset katsovat, ovatko jotkin aiemmat arviot nyt jotenkin muuttuneet, hän sanoi keskiviikkona puolustusministeriön tiedotustilaisuuden jälkeen.

Hän viittasi julkisuudessa esitettyihin puheenvuoroihin, joissa on esitetty Suomeen suunniteltujen datakeskusten uhkatekijöiden uudelleen arvioinnin tarvetta.

Elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) viestitti STT:lle keskiviikkona keskustelleensa asiasta pitkin matkaa useaan otteeseen pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja useiden muidenkin ministerien kanssa.

Satama olisi eri asia

Rydman on suhtautunut kriittisesti Kouvolan ja Lohjan datakeskushankkeisiin. Rydman toivoi esimerkiksi, että Lohja olisi lykännyt tonttikauppoja Hypercon kanssa, sillä tiedossa ei ollut, mikä datakeskustoimija tontille on tulossa. Hän on myös todennut, että Hyperco ei ole omistuspohjaltaan länsimainen yhtiö, sillä sen omistus juontuu nykyään Dubaihin Arabiemiraatteihin.

Häkkänen pohti, ryhdytäänkö aivan turvallisiksikin katsottuja investointeja rajaamaan, jos epämääräisesti aletaan sanoa, että tietystä maasta tulevat investoinnit vaarantavat turvallisuuden.

Häkkänen sanoi myös, että tilanne datakeskuksien kohdalla on erilainen kuin silloin, jos ulkomainen taho ostaisi vaikkapa sataman tai sähkön kantaverkot. Silloin tulisi tarkasteltavaksi, voivatko liiketoiminnot vaarantaa Suomen kriittistä infrastruktuuria.

Tietosuoja erotettava turvallisuudesta

Lohjan datakeskukseen liittyvät Rydmanin huolet ovat kummunneet Hypercon omistuspohjan lisäksi Kouvolan datakeskushankkeesta, johon Tiktok on tulossa käyttäjäksi. Hän on nostanut esiin, että Tiktokin tietoturvasta on esitetty perusteltuja ja "hyvin suuria huolia".

Häkkänen korosti, että kansallista turvallisuutta ja kansalaisten tietosuojaa vaarantavat uhat on erotettava toisistaan.

– Nyt puhutaan ainakin viranomaistoiminnan arvioiden mukaan hyvin vahvasti kriittisestä infrasta eristetystä datakeskustoiminnasta, jota on ympäri Eurooppaa ja joka on laillista liiketoimintaa. Sen takia tässä pitää olla tarkkana, että mikä tässä muka vaarantaa, Häkkänen sanoi.

Rydman ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin keskiviikkona.