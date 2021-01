Puolustus tyrmistynyt saattohoitoyrityksen johtajan murhasyytteestä: "Tässä on ammuttu yli" – ensihoitajat kauhistuivat annetusta lääkeyhdistelmästä

Palvelutalosta oli kutsuttu Luotsin toimitusjohtaja, joka on myös sairaanhoitaja, potilasta lääkitsemään. Syytetty saapui miehen luo puoli kymmeneltä illalla.

Poliisi kutsuttiin paikalle

– He olivat kauhistuneet lääkemäärästä ja -yhdistelmästä, mikä miehelle oli annettu ja he soittivat poliisit paikalle, aluesyyttäjä Jooseppi Kiviharju kertoi oikeudessa.

– Hän on sairaanhoitajakoulutuksensa ja -kokemuksensa perusteella tiennyt, että hänen antamansa aine tappaa potilaan, haasteessa todetaan.

Potilas oli kuolemassa

– Todennäköisesti potilaalla oli akuutti keuhkokuume ja hänellä oli yleinen heikko kunto. Syytetty lääkitsi potilasta, mutta syyte perustuu pääosin väärinymmärrykseen. Teonkuvaus on kauttaaltaan virheellinen, miehen asianajaja Kari Eriksson sanoi.

"Toiminut aina potilaan parhaaksi"

– Päämieheni on toiminut asiassa oikein. Hän on konsultoinut lääkäriä ja hänen on ollut tarkoitus antaa määrätyt lääkkeet potilaalle, mutta tämä ehti kuolla ennen sitä. Potilaan kuolema oli täysin luonnollinen, Eriksson sanoo.