Hoitaja jätti lihasrappeumatautia sairastaneen hengityskoneen kytkemättä, mies saattoi seurata omaa kuolemaansa – uhrin ystävä: "Järkytyksen jälkeen tuli valtava pelko"

Liisa Rautanen on Suomen hengityslaitepotilaat ry:n toiminnanjohtaja. Hän saapui oikeudenkäyntiin, koska tapaus on koskettanut laajasti hengityslaitetta käyttäviä ihmisiä ympäri Suomen.

Hengityskoneesta loppui akku

"Pahinta, mitä voi tapahtua"

– Jos ihminen elää pelkästään koneen hengityksellä, ja koneesta loppuu virta, se on pahinta, mitä voi tapahtua. Pahinta, mitä aina pelkäämme. Sen takia laitteissamme on monenlaiset turvalliset hälytykset ja tekstit. Näin ei pitäisi voida tapahtua.

– Hän on tehnyt lukuisia ulkomaanmatkoja, kielitaito on ollut mitä mahtavin. Hän on kommunikoinut tietokoneella ulkomaailmaan, ollut Facebook-yhteyksissä, liikkunut ulkona.