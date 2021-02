MTV Uutiset seuraa: Hoitaja kiistää jyrkästi syytteet potilaan taposta – vetoaa terveysongelmiin

9.15 Syyttäjän mukaan 58-vuotias hoitaja on ollut vastaavana hoitajana uhrin hoitotiimissä. Hoitaja ei ole missään vaiheessa yötä kytkenyt miespotilasta sängyn hengityskoneeseen. Hoitaja ei ole reagoinut, vaikka pyörätuolin hengityskoneen akku on loppunut ja laite on hälyttänyt, kun akku on ollut loppumassa. Syyte on taposta tai vaihtoehtoisesti törkeästä kuolemantuottamuksesta.