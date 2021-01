Saattohoitokodin johtajana toiminutta miestä syytetään iäkkään potilaan murhasta: "Sairaanhoitajana hän on tiennyt, että aine tappaa"

Entinen aviopari

Viisikymppisen sairaanhoitajamiehen lisäksi jutussa on syytettynä noin 40-vuotias naislääkäri, joka toimi yrityksessä henkilöstöjohtajana. Häntä syytetään törkeistä rikoksista.

Uhrin hengitys salpaantui lääkkeistä

– (Syytetty) on toiminut vastoin hoitavan lääkärin ohjetta ja ilman lääkärin määräystä -- Ottaen huomioon (uhrin) iän, fyysisen kunnon, potilaskertomuksen sekä hänelle aiemmin annetut lääkeainemäärät, on (syytetty) sairaanhoitajakoulutuksensa ja -kokemuksensa perusteella tiennyt, että hänen antamansa aine tappaa (uhrin), syytteessä sanotaan.

Syytteen mukaan muun muassa se, että mies oli varustautunut sellaisilla lääkeaineilla, joita uhrille ei ollut määrätty, kertoo siitä, että teko on tehty vakaasti harkiten tai ainakin suunnitellusti. Teko oli myös erityisen julma, koska uhri oli täysin puolustuskyvytön.

Antoi morfiinia ilman lääkärin lupaa

– Kysymys on ollut (potilaan) oireenmukaisesta hoidosta. Hoito on tehty (potilaan) eduksi ja hänen olonsa helpottamiseksi. (Syytetyn) toimia ei voida arvioida tahallisena pahoinpitelyrikoksena, miehen käräjäoikeudelle toimittamassa vastauksessa sanotaan.

Potilas antoi miehelle autonsa

Epäillyssä törkeässä kiskonnassa on kyse Luotsin asiakkaana olleen iäkkään pariskunnan kohtuuttomasta laskuttamisesta. Syytteen mukaan Luotsi laskutti yhdeksänkymppistä pariskuntaa runsaan kahden vuoden kotihoidosta yhteensä lähes 140 000 euroa.

– Kiskonnassa on tavoiteltu huomattavaa hyötyä, rikoksentekijät ovat käyttäneet häikäilemättömästi hyväksi (uhrien) erityistä heikkoutta ja/tai muuta turvatonta tilaa ja kiskonta on myös kokonaisuutena arvostellen ollut törkeä, syytteessä sanotaan.

Virkamiehille vaaditaan tuntuvia sakkoja

Neljää Turun kaupungin entistä tai nykyistä virkamiestä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjän mukaan he laiminlöivät valvonnan, minkä takia Luotsin potilaiden turvallisuus vaarantui.

– Luotsin hoidossa kuolleita saattohoitopotilaita ei ole lain ja sopimuksen edellyttämällä tavoin todettu kuolleeksi, ennen kuin potilaat on viety ruumishuoneen kylmiöön, joten yli sadan potilaan ruumiit on viety kylmiöön ilman, että potilaita on lääkäri todennut kuolleeksi, syyttäjä sanoo.