Maajussille morsian -ohjelmassa vietetään farmiviikkoa. Varo juonipaljastuksia!

Maajussille morsian -ohjelmassa Antti pääsee treffeille Jonnan kanssa, joka saapuu tilalle ennen muita puolisoehdokkaita seitsemännessä jaksossa. Jo menomatkalla Jonna pohtii autossa, löytääkö toivomaansa kipinää maajussin kanssa farmiviikon aikana.

Antti ottaa puolisoehdokkaan lämpimästi vastaan ja antaa vaihtoehdoksi tämän nukkua joko päärakennuksessa muiden kanssa tai yksin toisessa rakennuksessa "privaatti vinttikammarissa". Jonna valitsee nukkua yksin.

Ensimmäisenä Antti vie Jonnan tilallaan töihin, jonka jälkeen kaksikko menee juttelemaan pihalle.

Antti kysyy suoraan Jonnalta, voisiko hän ajatella perheenperustamista maajussin kotiseudulla.

– Tämä on sellainen paikka, missä on varmasti lasten hyvä kasvaa, Jonna vastaa Antille.

Jonnalla ei kuitenkaan vielä ole sellaista kemiaa, jollaista hän toivoo olevan Antin kanssa. Jonna empii, milloin hän sanoo asiasta Antille.

Yllä olevalla videolla Jonna lopulta kertoo fiiliksistään Antille, sillä kokee tämän mysteerinä.