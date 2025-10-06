Maajussille morsian -ohjelman farmiviikon käänne aiheuttaa puolisoehdokkaissa ihmetystä.

Maajussille morsian -ohjelman seitsemännessä jaksossa maajussien farmiviikot ovat alkaneet. Varo juonipaljastuksia!

Antin tilalle saapuu ensimmäisenä Jonna ja vasta myöhemmin muut puolisoehdokkaat Matilda ja Enni.

Antti istuu kotitalonsa pihalla yhdessä Matildan ja Ennin kanssa, kunnes yhtäkkiä Jonna kävelee talosta sisältä kuohuviinien kanssa ja tarjoilee juomia muille.

Antti kertoo ensitöikseen Matildalle ja Ennille Jonnan saapuneen jo aikaisemmin tilalle, ja he ovat tehneet yhdessä tilahommia.

– Itse jopa yllättyi siitä, miten meidän yhteinen ryhmädynamiikkamme toimi. Varmasti olihan se tietenkin yllätys, että Jonna pyyhältää skumppalasien kanssa pirtistä, Antti kertoi.

Jonnan saapuminen aikaisemmin maajussin tilalle herättää Matildassa ja Ennissä kysymyksiä ja yllä olevalla videolla kaksikko keskustelee keskenään asiasta.