Maajussi-Antti löysi puolisoehdokkaiden joukosta naisen, jonka kanssa jatkaa tutustumista. Varo juonipaljastuksia!
Maajussille morsian -ohjelman maajussit tekevät valintansa 11. jaksossa, joka on nähtävillä jo MTV Katsomossa. Varo juonipaljastuksia!
Maajussi-Antin tilalla koettiin suuria tunteita ennen farmiviikon päätöshetkeä, kun puolisoehdokas Jonna päätti lähteä kotiin kesken kaiken. Hän sanoi syyksi, ettei löytänyt toivomaansa kipinää maajussin kanssa.
Antti kertoo juontaja Vappu Pimiälle, ettei farmiviikon aikana ole ollut draamaa tai kissatappeluita.