Maajussille morsian -ohjelmassa on meneillään farmiviikko.
Maajussille morsian -ohjelmassa maajussi Pertun tilalle farmiviikolla saapuu ensimmäisenä Aada ja kaksi muuta puolisoehdokasta Emilia ja Anniina saapuvat vasta myöhemmin. Jakso on nähtävillä jo Katsomo+ -palvelussa.
Aada haluaa saada Pertulta vastauksia, millaisia tunteita ja fiiliksiä maajussilla on häntä kohtaan.
– Haluan tehdä sen Pertulle selväksi, olen tosissani tässä ja en ole pelkästään kavereita tullut tänne etsimään, Aada kertoo.
Ensimmäisenä Aada pääsee Pertun kanssa ajamaan traktoria pellolle. Perttu kertoo haastattelussa, että Aada vaikutti tyytyväiseltä ja Aada puolestaan naureskelee haastattelussa, että keramiikkakurssi olisi ollut houkuttelevampi.
Traktoriajelun lomassa Aada kertoo Pertulle olleensa hieman pettynyt, kun hänen treffinsä oli ensimmäisenä päivänä, koska eivät päässeet tutustumaan ennen sitä farmiviikon aikana.
Ihastusta on kuitenkin jo ilmassa ja Aada kertoo tunteistaan Pertulle yllä olevalla videolla. Videolta näet myös, kuinka Perttu vastaa.