Jännitys on läsnä Maajussi-Pian pikatreffeillä.

Uuden Maajussille morsian: Kaikki tarinat -kauden toisessa jaksossa jatketaan pikatreffailua. Maajussi-Pia tapaa pikatreffien merkeissä Juho-Eemilin, jonka kirje vakuutti hänet kauden ensimmäisessä jaksossa.

Juho-Eemil tuo Pialle kukkia, kuten hän oli kirjeessään luvannut, sekä suklaata päätöksentekoa jouhevoittamaan. Pia kertoo jaksossa kameroille, että mies oli pikatreffeillä hermostunut, mutta sanavalmis.

– Aika hyvinkin sieltä sitä asiaa tuli, Pia sanoo.

Pia tapaa sulhasehdokkaitaan Maajussille morsian: Kaikki tarinat -kauden toisessa jaksossa.

Kaksikko halaa treffiensä päätteeksi, ja Juho-Eemil poistuu huoneesta. Hän purkaa tuntojaan kameralle pikatreffien jälkeen.

– Meni v*tuiksi, hän toteaa.

– Vähän ehkä jännitys oli molemminpuolista, Pia puolestaan pohtii jälkeenpäin.