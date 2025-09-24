Jännitys on läsnä Maajussi-Pian pikatreffeillä.
Uuden Maajussille morsian: Kaikki tarinat -kauden toisessa jaksossa jatketaan pikatreffailua. Maajussi-Pia tapaa pikatreffien merkeissä Juho-Eemilin, jonka kirje vakuutti hänet kauden ensimmäisessä jaksossa.
Juho-Eemil tuo Pialle kukkia, kuten hän oli kirjeessään luvannut, sekä suklaata päätöksentekoa jouhevoittamaan. Pia kertoo jaksossa kameroille, että mies oli pikatreffeillä hermostunut, mutta sanavalmis.
– Aika hyvinkin sieltä sitä asiaa tuli, Pia sanoo.
Pia tapaa sulhasehdokkaitaan Maajussille morsian: Kaikki tarinat -kauden toisessa jaksossa.
Lue myös: Sulhasehdokas sai maajussi-Pian posket lehahtamaan: "Kotivävyehdokas"
Kaksikko halaa treffiensä päätteeksi, ja Juho-Eemil poistuu huoneesta. Hän purkaa tuntojaan kameralle pikatreffien jälkeen.
– Meni v*tuiksi, hän toteaa.
– Vähän ehkä jännitys oli molemminpuolista, Pia puolestaan pohtii jälkeenpäin.