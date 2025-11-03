Maajussi-Matti valitsee puolisoehdokkaan, joka yllättyy valinnasta. Varo juonipaljastuksia!
Maajussille morsian -ohjelman maajussit tekevät valintansa 11. jaksossa. Varo juonipaljastuksia!
Maajussi-Matti paljastaa juontaja Vappu Pimiälle, että farmiviikon aikana hänen ajatuksensa ovat muuttuneet moneen kertaan.
– Sanotaanko, että semmoinen, joka ei ollut ennakkosuosikki, niin onkin noussut takaa rinnalle ja mennyt loppumetreillä ihan ohi, Matti kertoo.
Lopulta Matti menee yhdessä Pimiän kanssa kertomaan puolisoehdokkaille päätöksensä.
– Onhan meillä naisten kanssa pieni yllätys myös sinulle Vappu. Tällä viikolla navettaan syntyi tyttövasikka ja nimeämiset pidettiin. Vasikan nimeksi tuli amor, Matti kertoi aluksi.