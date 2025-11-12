Maajussille morsian -sarjassa on seurattu kahdeksan maajussin tarinaa. Näin he tienasivat vuonna 2024.

Maajussille morsian -ohjelman 18. tuotantokaudella on seurattu kahdeksan maajussin rakkauden etsintää. Näin maajussit tienasivat vuonna 2024. Erityisesti maajussi-Tuomas ja maajussi-Matti saivat hyvät tulot.

Maajussien tienestit:

Maajussi-Tuomas

TUOMAS, 34, SAVONLINNA

34-vuotias Tuomas pitää Savonlinnassa maitotilaa neljännessä polvessa. Vuonna 2024 hän tienasi ansiotuloina 15 546 euroa, pääomatuloina 63 179 euroa ja mätkyjä hän sai 2 423 euroa.

MATTI, 43, MUHOS

43-vuotias Matti toimii maitotilan yrittäjänä kolmannessa polvessa. Hänen tienestit olivat: ansiotulot 45 034 euroa, pääomatulot 32 88 euroa ja mätkyt 1 583 euroa.

PIA, 25, KUOPIO

25-vuotias Pia on saanut maatalousopintonsa valmiiksi ja pyörittää nyt isänsä kanssa sadan lehmän ja kahden robotin maitotilaa Kuopiossa. Näin hän tienasi vuonna 2024 ansiotuloina 38 513 euroa, pääomatuloja 183 euroa ja mätkyjä hän sai 8 985 euroa.

RITVA, 54, POSIO

Posiolla Riisitunturin kupeessa asuva 54-vuotias Ritva pyörittää Korpihilla-nimistä tilaa. Ritva on rakentanut elämäntyönään vanhasta kansakoulusta käyntikohteen, missä hän pyörittää kahvilaa, vohvelipuotia, juhlatilaa ja lähitulevaisuudessa pienimuotoista majoitustoimintaa. Hän tienasi ansiotuloina 35 473 euroa, pääomatuloina 27 600 ja palautusta hän sai 244 euroa.

PERTTU, 26, POLVIJÄRVI

Pohjois-Karjalassa, Polvijärvellä asuva 26-vuotias Perttu työskentelee suvun maitotilalla ja konsulttina vakuutusalalla. Ansiotuloina maajussi tienasi 36 786 euroa, pääomatulot olivat 1,50 euroa ja mätkyt 204 euroa.

ANTTI, 23, KESTILÄ

Kestilässä sijaitsee 23-vuotiaan Antin kotitila, jota hän viljelee vanhempien kanssa. Tila on maitotila, jossa on 45 lypsävää lehmää. Hän sai sai ansiotuloja 28 136 euroa ja mätkyjä 128 euroa.

VILLE, 58, FUENGIROLA JA SALO

58-vuotias Ville tuottaa Espanjan La Manchassa oliiviöljyä paikallisen osuuskunnan kanssa talven ajan. Kevään koittaessa Ville palaa aina rakkaseen Koti-Suomeen nauttimaan Salon torikahvilan tunnelmasta. Tuotesuunnittelu ja muotoilu on Villen toinen ammatti ja musiikki on iso osa hänen elämäänsä. Ansiotuloja hän sai huimat 11 157 euroa, pääomatuloja 2 326 euroa ja palautusta 358 euroa.

MIIA, 41, KUUSAMO

Kuusamon Ajakassa asuva 41-vuotias matkailuyrittäjä Miia tienasi vuonna 2024 verotietojen mukaan ansiotuloina 668 euroa ja pääomatuloina 271 euroa ja mätkyjä hän sai 606 euroa.

Maajussille morsian -sarjan 18. tuotantokausi ja Maajussille morsian: Kaikki tarinat -sarjan kolmas tuotantokausi esitettiin MTV:llä syksyllä 2025.